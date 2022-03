Bruxelles censura i partiti amici di Putin. C'è la Lega, ma dimentica il M5s

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle ingerenze straniere nella vita politica europea. La risoluzione, passata a larghissima maggioranza con 552 sì, 81 no e 60 astensioni, precipita nei giorni dell’invasione dell’Ucraina e in un momento storico in cui i rapporti tra Ue e Russia sono ai minimi storici. L’obiettivo è porre rimedio alla “larga impreparazione” che c’è rispetto alla minaccia dei regimi autocratici come la Russia e la Cina. La relazione pertanto chiede a Bruxelles un giro di vite sulle ingerenze e sui finanziamenti ai partiti da parte di potenze straniere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE