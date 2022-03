A Kroscienko, al confine polacco, sulla riga che divide l'Ucraina dall'Europa

Kroscienko (confine Polonia-Ucraina). Se si percorrono in macchina le strade polacche delle colline vicino a Kroscienko, sul confine con l’Ucraina, a un certo punto i cellulari squillano per un messaggio mandato dal proprio operatore telefonico che dice “Benvenuto in Ucraina”. Una riga per terra e una sbarra separano l’Ucraina dall'Europa, la guerra dalla pace. In pochi giorni, quello che era un valico di frontiera come tanti è diventato una specie di suq. Ci sono decine di tende che accolgono chi è appena entrato e consentono loro di rifocillarsi con zuppa, panini, tè caldo. Alcune tende sono gestite da organizzazione benefiche come la Caritas (che ha allestito una piccola mensa riscaldata, nella quale serve ogni giorno centinaia di pasti), ma molte di più sono quelle improvvisate da piccole organizzazioni locali, dalla città di Kroscienko stessa (che ha tremila abitanti e, dunque, le strutture, il personale, e gli automezzi di un paesino), e da chi passa di lì (c’è anche uno dei furgoncini che in genere fanno panini fuori dagli stadi, che offre pasti gratis).

