“Soldato russo vaffanculo!”. Ma anche: “Fratello, come puoi guadare negli occhi i tuoi bambini?”

Chmel’nyc’kyj, dal nostro inviato. La guerra tra ucraini e russi ha una doppia faccia. Ci sono tabelloni elettronici a Kyiv che dicono: “Soldati russi, vaffanculo!”. E’ la citazione di un episodio famoso avvenuto in apertura della guerra, quando una nave russa ha intimato la resa alla piccola guarnigione di soldati ucraini che presidiava l’Isola dei serpenti. “Nave da guerra russa, vaffanculo!” è stata la risposta via radio. I soldati sono stati poi citati e celebrati dal presidente ucraino Zelensky. Ma i messaggi sui tabelloni ruotano e arrivano gli altri che sono molto diversi nel tono. Dicono così: “Fratello russo, fermati! Come puoi guardare negli occhi i tuoi bambini? Va’ via! Rimani uomo”. Oppure: “Soldato russo, fermati! Non diventare un assassino. Va’ via! Rimani uomo”. Oppure: “Qui non siete i benvenuti. Putin ha perso. Tutto il mondo è con l’Ucraina”. E infine: “Soldato russo, fermati! Ricordati della famiglia. Torna a casa con la coscienza pulita”. Ucraini e russi sono troppo interconnessi, troppo vicini, troppo apparentati perché questo conflitto non abbia una doppia faccia. Non è come dice il presidente russo Vladimir Putin, che tratta l’Ucraina come una provincia ribelle abitata da gente debole e la vorrebbe riassorbire. Ma il legame è profondo e spiega la doppia faccia del conflitto che vediamo in questi giorni. Per metà è una lotta esistenziale contro invasori alieni che non vogliono e non possono sentire ragioni e quindi vanno sfidati e distrutti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE