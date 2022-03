Secondo Macron il peggio della guerra in Ucraina deve ancora venire

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ieri ha raccontato alcuni dettagli di una lunga telefonata avuta in mattinata con il presidente russo Vladimir Putin. E in una giornata che farà probabilmente notizia per le trattative sui corridoi umanitari e per il tentato dialogo sul cessate il fuoco, Macron ha illuminato un tema importante che si pone come un macigno di fronte alla resistenza europea in Ucraina: l’obiettivo dell’operazione della Russia – ha detto Putin a Macron – è quello di “prendere il controllo” dell’intera Ucraina e secondo il presidente francese “il peggio deve ancora venire”. L’idea che, tra Russia e Ucraina, il peggio debba ancora venire costringe gli osservatori a ragionare intorno a due questioni non da poco.

