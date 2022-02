Poca voglia di Ucraina in America

Quarantatré rappresentanti del Congresso americano hanno firmato una lettera che chiede al presidente Joe Biden di ottenere l’approvazione del Congresso prima di far intervenire i soldati nel conflitto fra Russia e Ucraina. Il documento è stato firmato da politici che di solito si detestano, come la democratica Alexandria Ocasio-Cortez e il trumpiano Matt Gaetz, e sono agli estremi opposti dello spettro parlamentare degli Stati Uniti. Vedi il repubblicano Paul Gosar, che è quello che ha postato su Twitter un cartone animato che mostra tra le altre cose anche la decapitazione di un gigante con la faccia di Ocasio-Cortez. Oppure Cori Bush, liberal del Missouri molto vicina a Ocasio-Cortez tra le firmatarie della stessa lettera, che tempo fa aveva chiesto l’espulsione di Gosar dal partito per un altro caso.

