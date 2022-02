Perché scriviamo Kyiv e non Kiev

Vladimir Putin ha negato l’esistenza di uno stato sovrano che ha una sua cultura, una sua tradizione e una sua lingua. Contro questa visione distorta e predatrice della storia da oggi sul giornale e sul sito del Foglio utilizziamo la traslitterazione ucraina della toponomastica. Per questo scriveremo Kyiv e non Kiev, Donbas e non Donbass, Luhansk invece che Lugansk. Sono tutti luoghi che per il diritto internazionale appartengono all'Ucraina.