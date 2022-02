Donbas, non ti riconosco

Dopo il riconoscimento formale da parte di Vladimir Putin delle due repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale, Donetsk e Luhansk, i riflettori sono passati su nemici e alleati del presidente russo; come si comporteranno gli altri paesi? A poche ore dalla firma, il primo a schierarsi con il Cremlino è stato il governo siriano, che ha annunciato il proprio sostegno alla decisione russa di riconoscere come indipendenti le due regioni. Il ministro degli Esteri, Faisal Mekdad, ieri durante un evento a Mosca ha detto: “Quello che l’occidente sta facendo contro la Russia è simile a quello che ha fatto contro la Siria durante la guerra terroristica”. La presidenza siriana ha affermato di avere il riconoscimento di Donetsk già in programma dal dicembre 2021 e che il governo del presidente Bashar el Assad “coopererà” con Donetsk e Luhansk. Poi è arrivato il sostegno anche da parte del movimento yemenita sostenuto dall’Iran Ansar Allah (Houthi): “Sosteniamo il riconoscimento di Donetsk e Luhansk come due repubbliche indipendenti”, ha twittato Muhammad Ali al-Houti. Infine il presidente del Nicaragua Daniel Ortega durante un discorso a Managua ha difeso la mossa di Putin di riconoscere l’indipendenza.

