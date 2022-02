L'accordo sul nucleare dell'Iran è vicino, per questo tutti lo criticano

L’accordo sul programma nucleare iraniano dovrebbe essere pronto in un paio di giorni. Lo hanno fatto trapelare due ufficiali coinvolti nei negoziati internazionali in corso a Palais Coburg, a Vienna. Le questioni ancora irrisolte erano poche, ma si trascinavano da molto tempo ed era diventata chiara una cosa: non aveva senso continuare con gli incontri delle delegazioni di diplomatici ed esperti europei, russi, cinesi e iraniani (gli Stati Uniti non si siedono al tavolo, comunicano con gli iraniani indirettamente attraverso l’inviato dell’Unione europea Enrique Mora), perché quando rimangono pochi punti su cui per mesi non si trova un compromesso, su quelli devono essere i leader ad esprimersi.

