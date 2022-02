“Amnesty International” contro Israele

"Hamas, Hezbollah e Iran vogliono eliminare Israele come lo conosciamo, ma chi avrebbe mai pensato che avrebbero trovato alleati in Amnesty International?”. Così si apre un editoriale non firmato del Wall Street Journal. Un rapporto di 211 pagine della ong dei diritti umani etichetta Israele come uno stato di “apartheid” che merita l’obbrobrio morale e la sanzione legale dell’occidente. Il gioco linguistico ha un effetto potentissimo. Poche parole sono più politicamente cariche di “apartheid”, il sistema di separazione razziale in Sudafrica fino all’inizio degli anni 90. Il mondo ha ostracizzato e boicottato il paese fino a quando il governo di Pretoria sotto il presidente de Frederik de Klerk ha rilasciato Nelson Mandela dalla prigione e ha negoziato un processo per porre fine all’apartheid.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE