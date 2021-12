The Dark Shadow

Ci sono due punti importanti da conoscere quando si parla dello scontro in corso tra gli hacker governativi dell’Iran e quelli di Israele. Il primo è che gli hacker iraniani sono più agguerriti di quanto pensiamo. L’Iran è una nazione in crisi dove la gente scende in piazza esasperata per i rincari del cibo e la mancanza di acqua e non può rivaleggiare dal punto di vista tecnologico con gli avversari. Eppure i servizi di sicurezza iraniani hanno creato gruppi Apt che colpiscono con successo i bersagli israeliani. Apt è una sigla usata nel settore per indicare le Advanced persistent threat, le minacce avanzate persistenti, quindi squadre di specialisti anonimi che da un luogo protetto dedicano tutto il loro tempo ad attaccare le reti internet degli altri.

