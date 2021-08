Dietro al ransomware spesso ci sono governi ostili

La reazione del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, all’attacco ransomware in un primo momento fa ridere. “E’ terrorismo”, ha detto Zingaretti, ma questo tipo di estorsioni sono molto comuni da almeno tre anni e hanno già colpito in modo specifico la gestione di ospedali e del settore sanità in molti paesi. Il ransomware è così frequente che dovrebbe essere fra le prime preoccupazioni di qualsiasi amministrazione – pubblica e privata. E’ un’industria criminale da milioni di dollari che ormai non richiede nemmeno più competenze informatiche sopra la media e ci sono gruppi che offrono a pagamento gli strumenti e le capacità per lanciare attacchi di questo tipo. Lo scopo è raccogliere molti soldi con ricatti anonimi senza possibilità di rimedio e sparire nel nulla. In un secondo momento però c’è da dire che quella reazione di Zingaretti, “è terrorismo”, contiene un nucleo di verità.

