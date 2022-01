Il momento della diplomazia a tenaglia con la Russia

Se la Russia ha accerchiato, fin dove possibile, l’Ucraina con l’esercito, Stati Uniti, Nato e Unione europea stanno cercando di accerchiarla con la diplomazia. Finché si parla non si spara, sono tutti convinti di questo, e l’ostinazione di Emmanuel Macron a proseguire il dialogo con Mosca non ha mire diverse rispetto a quelle degli Stati Uniti. Ieri il presidente francese ha parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. Putin gli ha detto che non è soddisfatto delle risposte avute dalla Nato e dagli Stati Uniti, che secondo il Cremlino non avrebbero preso in considerazione le preoccupazioni russe sulla sicurezza. Macron ha affermato che bisogna fare di tutto per evitare uno scontro militare e insieme hanno deciso di proseguire con il dialogo. Parlare serve se non a risolvere la situazione, a prendere tempo. Gli Stati Uniti stanno mostrando che le provocazioni russe avranno delle conseguenze, se Putin vuole aumentare i rischi, loro stanno sollevando davanti a lui un muro sempre più resistente contro il quale il presidente russo non può far altro che schiantarsi. La diplomazia per lui è un’offerta preziosa e ieri durante un incontro con la stampa, al quale il Foglio ha partecipato, l’ambasciatore americano a Mosca, John Sullivan, ha detto che anche i russi stanno prendendo la questione seriamente. Ha ribadito che il rischio di uno scontro è imminente, la situazione è molto diversa dall’aprile del 2021, quando Mosca aveva ammassato truppe lungo il confine orientale dell’Ucraina. Ora gli uomini e i mezzi sono di più, sono anche in Bielorussia: “Capisco quello che il governo russo ha detto pubblicamente, che non ha intenzione di invadere, ma i fatti sul campo raccontano una storia molto diversa”. La Russia esclude di voler attaccare, ma non ci sono dubbi sul fatto che le provocazioni arrivino dal Cremlino non da Bruxelles o da Washington. Sullivan ha semplificato bene il concetto: “Se metto una pistola sul tavolo e dico ‘vengo in pace’ è comunque una minaccia”. Mosca ha capito che il tempo dei negoziati serve anche a lei, ma predilige i bilaterali: spera ancora di dividere gli occidentali.

