Lo spirito ucraino esiste o la gente si adatterebbe all'occupazione?

Kiev, dal nostro inviato. Incontriamo il leader del movimento “No alla capitolazione!” in un vecchio palazzo elegante di Kiev. E’ un palazzo che è da quasi vent’anni il cuore delle proteste in Ucraina – è nelle sue stanze che è nata la rivoluzione arancione del 2004, è qui che è nata anche la rivoluzione del 2014 a piazza Indipendenza, dista tre chilometri – che fece cadere il governo filorusso ed è qui che si prepara la prossima ondata di proteste di massa, se sarà necessaria. Il leader è Andrii Levus, quarantenne rasato male, ex insegnante di Storia, ex attivista della rivoluzione otto anni fa, ex vicedirettore dei servizi di sicurezza, finito sulla lista dei terroristi compilata dalla Russia. No alla capitolazione!, il suo movimento, non è puntato contro la Russia o per essere più precisi: è puntato contro la Russia ma è puntato anche contro la parte di Ucraina che è tentata di trattare con i russi e di fare concessioni in cambio di tranquillità. E’ la frangia dei duri che vuole evitare la tentazione di un accordo con Putin. E questa è la questione centrale nello stato di quasi guerra che oggi si vive in Ucraina, con centomila soldati russi ammassati al confine in attesa dell’ordine di invasione. Lo spirito ucraino esiste? Una popolazione che ha fatto parte per decenni dell’Unione sovietica e quindi era assuefatta a considerarsi come un pezzo di una costellazione con al centro Mosca e che fino al 2014 viveva sotto un governo filo Russia – al punto che al ministero della Difesa e nei servizi segreti c’erano ufficiali russi ai posti chiave – davvero vorrebbe fare la guerra ai russi se Putin decidesse di occupare il paese?

