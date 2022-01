Il Donbass spiegato al Tg1

Dispiace constatare una certa sbadataggine nelle corrispondenze per il Tg1 dalle regioni dell’Ucraina amministrate in via nominale dai separatisti filorussi e controllate di fatto dalla Russia. Quando il miliziano del Donbass intervistato spiega di avere appeso nella trincea una foto della battaglia di Stalingrado perché oggi come allora “si combatte contro gli aggressori fascisti” manca una spiegazione ulteriore, che è questa: la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2014 e da sette anni combatte contro il legittimo governo ucraino che tenta di difendere la propria sovranità territoriale. Sono i russi che si sono presi una regione ucraina e stanno provando a prendersene altre, non il contrario.

