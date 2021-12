Le tre sfide della Germania con il nuovo cancelliere Scholz

Olaf il freddo è il nuovo cancelliere della Repubblica federale tedesca. Secondo la procedura imposta dalla Legge fondamentale, il Bundestag gli ha votato la fiducia senza dibattito e con voto segreto. Il 63enne Scholz ha incassato 395 voti sui 416 a disposizione della sua maggioranza “semaforo” fra rossi (Spd), Verdi e il giallo dei Liberali (Fdp): meno del previsto ma i deputati assenti giustificati per malattia erano 29 su 736. Scholz è poi salito a Palazzo Bellevue per ricevere l’incarico dal presidente federale Frank-Walter Steinmeier, quindi un nuovo passaggio al Bundestag per il giuramento e l’ultima tappa a Bellevue per la nomina dei ministri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE