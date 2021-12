Essere in minoranza non spaventa i sindacati americani

La vittoria dei democratici lo scorso novembre aveva fatto presagire una rinascita del movimento sindacale, messo all’angolo da anni di apatia dei lavoratori e di attivismo dei governatori repubblicani, che hanno cercato di applicare nei loro stati la legge Taft-Hartley del 1947, che proibisce la sindacalizzazione dei luoghi di lavoro. Qualche volta con successo (è il caso del Wisconsin nel 2015 e del Kentucky nel 2017), altre volte invece l’opposizione ad essi ha vinto: in New Hampshire lo sforzo del governatore Chris Sununu è stato sconfitto due volte nella Camera statale a maggioranza repubblicana: l’ultima volta l’8 giugno 2021, con il voto di venti repubblicani decisivo per bocciare la misura. In Missouri, invece, la legge venne approvata nel 2017 ma bocciata da un referendum statale l’anno successivo: il 66 per cento votò per il no all’applicazione della nuova legge.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE