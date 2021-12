Un piccolo giornale fa scoop sui sabotaggi del Mossad. Crederci?

Un antico settimanale ebraico pubblicato a Londra, il Jewish Chronicle (Jc), rivela informazioni incredibili sulla campagna segreta dell’intelligence israeliana contro il programma atomico dell’Iran. Così incredibili che in pochi le prendono per buone, salvo che otto mesi dopo le migliori penne del New York Times scrivono le stesse cose dopo un’inchiesta molto lunga e dopo avere ascoltato fonti di intelligence americane e israeliane. E questo fa nascere un sospetto: forse il periodico con una diffusione infinitamente più piccola del New York Times ha fonti migliori?

