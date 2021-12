In Grecia multe di cento euro ogni mese per gli over 60 non vaccinati

Il primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che tutti i greci che abbiano già compiuto sessant’anni dovranno fare almeno la prima dose del vaccino entro il 16 gennaio oppure dovranno pagare ogni mese una multa di cento euro che servirà a finanziare gli ospedali messi sotto pressione dal Covid-19. “E’ un atto di giustizia per i vaccinati – ha detto il primo ministro greco – e spero che sia visto dagli altri come un atto di incoraggiamento, non di repressione”. A dispetto di tutti gli sforzi che abbiamo fatto, ha continuato Mitsotakis, soltanto l’83 per cento degli ultrasessantenni in Grecia è vaccinato, contro il 98 per cento del Portogallo – che in Europa ormai fa da standard di riferimento per tutti gli altri grazie agli ottimi risultati contro la pandemia. Prendere questa decisione è stato come una tortura per me, ha detto ancora il premier greco, “ma sento il dovere di stare dalla parte delle persone più vulnerabili, anche se questo potrebbe dar loro un dispiacere temporaneo”. Gli ultrasessantenni in Grecia sono 520 mila su una popolazione di circa dieci milioni di persone e, come si sa, per la natura del virus sono i più a rischio. In generale la campagna per le vaccinazioni va a rilento in tutto il paese e soltanto il 62 per cento dei greci è vaccinato con due dosi mentre i casi di contagio giornalieri – oltre seimila – non sono mai stati così tanti nemmeno durante le prime ondate e sono il doppio rispetto a novembre 2020.

