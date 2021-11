Con i vaccini in Austria Schallenberg fa sul serio. E anche con la politica

Il lockdown annunciato prima per i non vaccinati, poi per tutta la popolazione e infine l’obbligo vaccinale a partire dal prossimo febbraio indicano che qualcosa in Austria è cambiato. L’emergenza sanitaria, da un lato, ha portato gli ospedali alla saturazione, e alcuni hanno cominciato giorni fa a rifiutare i pazienti meno gravi (una situazione simile la sta vivendo anche la Germania che ieri non ha escluso la possibilità di introdurre un nuovo lockdown, anche per i vaccinati); il decisionismo del governo, dall’altro, indica che il neo cancelliere Alexander Schallenberg ha accelerato con le restrizioni. 52 anni, divorziato e padre di quattro figli, Schallenberg non hai mai aspirato a fare il capo del governo e il suo arrivo alla Ballhausplatz è il frutto della precipitosa caduta di Sebastian Kurz, l’ormai ex enfant prodige della politica austriaca inciampato in un’inchiesta a base di mazzette e sondaggi taroccati. Con il consenso dell’interessato e del partito popolare (Övp) di cui Kurz è rimasto leader, mercoledì il Consiglio nazionale austriaco ha revocato l’immunità parlamentare dell’ex cancelliere, e poiché un’indagine della magistratura non si risolve dalla mattina alla sera, Schallenberg ha alcuni mesi davanti per mettersi comodo nei panni di capo dell’esecutivo. Fino ad adesso il 52enne si è limitato a impersonare il concetto di continuità.

