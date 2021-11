Serata col vaccino: così in Germania ci si immunizza anche nelle abitazioni private

“E tu dove ti fai vaccinare la prossima volta? Su un balcone o in giardino?” Una domanda del genere in Italia non ha senso, in Germania sì. Della presenza nella Repubblica federale tedesca di un ampio movimento no vax abbiamo già parlato: il paese che per primo al mondo ha introdotto le vaccinazioni obbligatorie per legge (Baviera, 1807) è oggi fra le grandi nazioni europee quello con la percentuale più bassa di vaccinati contro il Coronavirus (circa il 70 per cento). Minore eco hanno invece avuto gli entusiasti delle immunizzazioni, forse perché non sono organizzati in alcun movimento politico, omeopatico o vegano né sono guidati da influencer scatenati su Twitter ma operano dietro le quinte, in modo quasi carbonaro.

