Quel certificato tarocco dei falsi vaccinati tedeschi

I primi dubbi sono venuti ad alcuni di produttori di timbri online in Germania che nelle ultime settimane hanno ricevuto un numero curiosamente alto di richieste da parte di studi medici. A colpire i fabbricanti dei sigilli è che i dati da inserire nei caratteri e nei numeri a rilievo spesso non corrispondevano a quelli indicati per la spedizione. La storia è stata raccontata da Report Mainz, programma del canale radiotv regionale SWR. Rivolto ai reporter di SWR, il produttore di timbri Matthias Gronkiewicz ha spiegato di temere una truffa ai danni della salute pubblica. La richiesta di timbri è aumentata in corrispondenza del recente dibattito politico sull’allentamento delle regole del lockdown per le persone vaccinate o guarite dal Covid-19. Per Gronkiewicz i nuovi timbri servono solo a falsificare i libretti vaccinali nei quali verrebbero inseriti i dati di iniezioni mai avvenute. Il dubbio, racconta ancora SWR, è venuto anche al medico di Dortmund Thomas Beissner, venuto a conoscenza di un timbro da lui non ordinato, intestato al proprio studio medico ma consegnato in uno snack bar nel sud di Amburgo. La polizia ha indagato senza successo: gli ordini risultano anonimi. Dietro alle richieste online ci sarebbero dunque dei no-vax tedeschi, che qui si chiamano Impfgegner, pronti a commettere un reato pur di non farsi vaccinare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni