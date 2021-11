Ora si vede quanto conta il realismo di San Suu Kyi in Birmania

“Mi ero convinto che prima di morire avrei visto una Birmania libera. Ora non ne sono più tanto sicuro. Ma certe mattine penso che potrebbe ancora accadere”, dice Larry Jagan, ex responsabile della Bbc per il sud-est asiatico, uno dei maggiori esperti di Birmania. Lo racconta al Foglio mentre si trova a Parma per le manifestazioni di “Libertà dalla Paura. La democrazia in Myanmar”, iniziativa di “Parma 20-21 capitale della cultura”. Dal 15 al 19 novembre scorsi, Parma è stata anche un laboratorio di studi sulla geopolitica in sud-est asiatico. In qualche caso sembrava di ritrovarsi al The Inya Lake Hotel di Yangon o al Foreign Correspondent Club di Bangkok, dove in molte occasioni Jagan ha condiviso col Foglio le sue analisi e le informazioni che riceveva dai suoi contatti birmani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE