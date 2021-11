Che ministro delle Finanze sarà Lindner dipende anche da noi

La risposta alla domanda che tutti si fanno dopo l’accordo di governo tra socialisti, verdi e liberali in Germania – ovvero che cosa significa, soprattutto per l’Italia, la nomina del falco Christian Lindner a ministro delle Finanze – dovrebbe essere: dipende anche da noi. Perché è vero che il Lindner prossimo inquilino del Bundesfinanzministerium non è il Lindner che si è seduto al tavolo delle trattative sul programma della coalizione “semaforo” nella veste di segretario dell’Fdp. Le dichiarazioni roboanti rese in campagna elettorale – sì al freno al debito, sì al bilancio in pareggio, no alla revisione del Patto di stabilità – hanno lasciato il posto a una maggiore apertura al compromesso nei toni e nei contenuti. Ed è indubbiamente vero che la pandemia ha messo in soffitta, oltre a molto altro, il concetto di austerità espansiva che è stato alla base della politica economica in Germania e in Europa. Chi avrebbe mai potuto esigere il rispetto del Fiscal compact con le fabbriche chiuse e gli ospedali pieni?

