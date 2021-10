Il “falco” Weidmann lascia la Bundesbank proprio ora che torna l'inflazione

Jens Weidmann lascia la presidenza della Bundesbank per ragioni personali, stando a quanto egli stesso ha comunicato due giorni fa al presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier e oggi in una lettera ai suoi collaboratori. “Dopo dieci anni, è il momento di cominciare un nuovo capitolo per me e per la banca”, così dice, ma era stato confermato nel 2019 e avrebbe potuto restare fino al 2027. Se ne va insieme alla sua madrina Angela Merkel, della quale è stato prima fidato consigliere e poi alleato leale anche se non sempre allineato. Molla la guida della banca centrale tedesca sconfitto, ma non domo. La Bce ha seguito un’altra strada, quella della moneta facile, ultra facile, contro la quale si è battuto inutilmente prima con Mario Draghi e adesso con Christine Lagarde che si è detta “immensamente dispiaciuta, sebbene Jens avesse opinioni nette sono sempre rimasta impressionata dalla sua ricerca di un terreno comune”. Con un’inflazione che in Germania supera il 4 per cento, Weidmann “l’anti-Draghi” (un’etichetta nella quale non si riconosce, e probabilmente nemmeno Draghi) potrebbe godersi la rivincita come eroico profeta disarmato. Sarebbe un colpo di scena se toccasse proprio a lui la poltrona delle finanze nel “governo semaforo”, magari proposto dai liberali che vogliono il ritorno alla ortodossia, con bilanci in pareggio, tassi d’interesse più alti, la fine del quantitative easing che ha messo alla frusta le banche e le assicurazioni pilastro del Modell Deutschland e del suo welfare state. Fantapolitica? Con il nuovo parlamento, tra l’altro, dovrebbe andare in pensione anche Wolfgang Schäuble, l’ex potentissimo ministro oggi presidente del Bundestag, segnando così il tramonto della triade che ha segnato l’Europa nel decennio più duro.

