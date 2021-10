Bärbel Bal guiderà il Bundestag. Il governo tedesco è tutto rosso

Berlino. Oggi si è riunito per la prima volta il Bundestag tedesco uscito dal voto dello scorso 26 settembre e ha eletto la socialdemocratica (Spd) Bärbel Bas alla presidenza dell’aula con 576 voti su su 724 voti validi. Bas, 53 anni, diventa così la seconda carica dello stato. Più importante di lei c’è soltanto il compagno di partito, il presidente federale Frank-Walter Steinmeier. Se i piani di socialdemocratici, Verdi e Liberali impegnati a formare il governo “semaforo” andranno, come pare, a buon fine, socialdemocratica sarà anche la terza carica dello stato, nella persona del cancelliere (oggi ancora in pectore) Olaf Scholz. La quarta invece non sarà della Spd ma un passo più a sinistra. Dal 1 novembre presidente designato del Bundesrat, il Consiglio federale dei 16 Länder, è il presidente della Turingia Bodo Ramelow che negli anni Novanta lasciò il mondo del sindacato in area Spd per far carriera fra i socialcomunisti della Linke diventando poi il primo “governatore” tedesco espresso dal partito erede della Ddr. In caso di “vacanza” del capo dello stato, il presidente del Bundesrat assume temporaneamente le sue funzioni. Berlino, insomma, è tutta rossa ma nessuno ci ha fatto caso. Né il capogruppo della Cdu, Ralph Brinkhaus, che durante le due ore della “chiama” è andato in televisione a promettere che, se opposizione sarà, il suo partito giocherà un ruolo costruttivo, né il leader dei Liberali, Christian Lindner, più impegnato a spiegare perché i suoi deputati non dovrebbero sedere accanto ai sovranisti dell’AfD, privilegio che Lindner cederebbe volentieri alla Cdu, ma trovare posto proprio accanto ai Verdi e alla Spd con i quali formare il nuovo governo.

