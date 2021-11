Sull'immigrazione in Ue ha vinto Orbán

Esporre le proprie debolezze è uno dei difetti dell’Unione europea. In questi giorni, reagendo con grande allarme alla crisi creata artificialmente ai suoi confini dal dittatore bielorusso, Aljaksandr Lukashenka, ancora una volta ha fatto vedere tutte le sue difficoltà nell’affrontare un argomento come l’immigrazione. L’Ue non soltanto ha subìto il ricatto di Lukashenka, ma ha anche deluso venendo meno ai suoi diritti e princìpi. Gerald Knaus, architetto dell’accordo sull’immigrazione con la Turchia e fondatore del think tank Esi, è molto duro con la strategia che l’Ue ha messo in pratica in questi giorni lungo il suo confine: “I 27 stanno sostenendo una politica che è contro la convenzione dei rifugiati – dice al Foglio – non hanno contestato i respingimenti della Polonia. Il senso di questa strategia è: se non fermiamo i flussi ora, peggioreranno e così i paesi sostengono la Polonia che tratta le persone come delle armi. Ora però tutto questo ha posto l’Ue di fronte a un problema umanitario: se vuoi evitare che i migranti si trovino in condizioni disumane, devi negoziare con Lukashenka, che non aspettava altro: a questo serviva il ricatto”. A negoziare con il dittatore è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel, che con le sue due telefonate ha fatto sentire Lukashenka un leader riconosciuto. Per tutta risposta ieri Minsk ha diffuso la notizia falsa che la Germania avrebbe accolto duemila migranti tra quelli che si trovano ora in Bielorussia attraverso l’apertura di un corridoio umanitario.

