Il potere di persuasione dell'Ue funziona contro i danni di Lukashenka

Roma. Il confine che separa l’Unione europea dalla Bielorussia si fa sempre più freddo e sempre più affollato. Il governo polacco continua a mostrare video di migranti che costruiscono cittadelle al di là del filo spinato, la Bielorussia mostra immagini di gente disperata che si picchia per un tozzo di pane. La Polonia è interessata a dipingere i profughi come persone in combutta con il regime di Minsk. La Bielorussia invece mette in risalto la disperazione che l’Europa vuole lasciare fuori dalla porta. Di propaganda sono piene tutte e due le versioni. Polonia e Lituania hanno fortificato i loro confini e in aiuto sono arrivati anche dei contingenti britannici. Ieri, dall’altra parte, Russia e Bielorussia hanno dato il via a un’esercitazione militare a Grodno, città vicinissima tanto al territorio lituano quanto a quello polacco. Anche l’Ucraina ha incominciato a mandare soldati al suo confine settentrionale, teme che il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka possa decidere di cambiare rotta per spingere i migranti verso l’Europa, mentre gli Stati Uniti hanno segnalato un nuovo assembramento di truppe russe sull’altra frontiera ucraina, quella orientale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE