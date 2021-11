Il “contratto” di cittadinanza di Macron

Il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, ha lanciato ieri il Contratto di impegno per i giovani rivolto a tutti coloro che hanno meno di venticinque anni e si trovano senza lavoro o non seguono alcuna formazione. A partire dal 1° marzo, i giovani che rientrano in questa categoria potranno seguire ogni settimana tra le 15 e le 20 ore di formazione o di assistenza all’ingresso nel mondo del lavoro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE