Così un deputato inglese è diventato l'obiettivo facile di un islamista in cerca di attenzione

Julia Amess si è fatta sorreggere dalle figlie mentre leggeva i tanti messaggi lasciati fuori dalla chiesa metodista dove venerdì è stato ucciso suo marito David, il parlamentare inglese di 69 anni accoltellato mentre incontrava i cittadini di Leigh-on-Sea, nell’Essex. Poco dopo la visita della famiglia, a Westminster è iniziato il tributo alla Camera dei Comuni, che per Amess era una seconda casa: era stato eletto la prima volta nel 1983, un “ragazzo della Thatcher”, come si diceva allora. L’omicidio potrebbe cambiare il modo in cui si fa la politica nel Regno Unito, nonostante Amess fosse il primo a non volere questo cambiamento. Nel suo ultimo libro, “un manuale di sopravvivenza” per chi arriva a Westminster lo definiva lui, scriveva che gli incontri con i cittadini delle proprie circoscrizioni sono l’essenza del lavoro di un parlamentare, e per quanto possa essere rischioso, come dimostrava l’uccisione della deputata Jo Cox nel 2016, non deve essere limitato. Probabilmente invece lo sarà, il governo e il Parlamento lavorano per introdurre più misure di sicurezza, e quindi un’inevitabile riduzione degli incontri informali con i cittadini, perché “non si deve morire facendo il proprio lavoro di deputato”, come ripetono molti.

