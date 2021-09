Mille e una corruzione. Perché non è una caratteristica solo dei paesi ex comunisti

Non si sviluppa solo in paesi come Russia e Cina, ma anche assieme al capitalismo. Poi c’è un’eccezione, la Germania, per una ragione storica

I paesi dove il governo della legge (rule of law) è diffuso sono ancora pochi e lo sono da un tempo relativamente recente. Il grosso dell’umanità vive ancora, come è sempre vissuto, dentro un sistema definibile del patrono, laddove ciascuno, a ogni livello, ha un patrono cui riportare. Persino il despota, che è al vertice della piramide, riporta, perché non può andare contro la struttura che è in grado di deporlo. Pagare o ricevere una tangente, usare il proprio ufficio per aiutare i parenti, gli amici e il giro allargato che possiamo chiamare dei clientes, sono dei mezzi per vivere o sopravvivere quando manchino le regole astratte e rispettate – la rule of law, appunto. Se qualcuno provasse a non seguire le regole del patronato sarebbe sanzionato dai parenti, dagli amici e dai clientes, che avrebbero meno di quel che potrebbero avere. Il sistema del patronato, sanzionando chi non ne vuol far parte, giunge così a un equilibrio, perché più o meno tutti vi partecipano e quindi diventa molto difficile da cambiare attraverso le sole dinamiche interne (fonte: Henry H. Hale, Patronal Politics). La corruzione che nasce dal patronato è molto difficile da misurare. Si possono usare i sondaggi, che però sono poco attendibili. Per esempio, in Italia, alla domanda se esiste corruzione la gran parte degli intervistati risponde che il paese è molto corrotto. Alla domanda se si è avuta esperienza diretta di corruzione le risposte affermative sono una frazione di quelle date alla prima domanda. Vi sono sistemi migliori dei sondaggi, che sono appunto troppo soggettivi, come il misurare la differenza fra le spese deliberate ed effettive nelle infrastrutture. La differenza, se elevata e soprattutto sistematica, potrebbe nascondere la presenza di tangenti (fonte: Emma Galli, La dimensione economica della corruzione).