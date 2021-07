Cosa c'entrano 358 "gatti grassi" con il rapporto della Commissione sullo stato di diritto

La Commissione ha presentato ieri il rapporto annuale sullo stato di diritto e ha concluso che la situazione tra i paesi membri dell’Ue è complessivamente positiva, ma rimangono “sfide chiare e persistenti in alcuni stati membri per quanto riguarda l’indipendenza della magistratura, la libertà dei media e il pluralismo”. L’attenzione è rivolta in parte verso la Slovenia e soprattutto verso l’Ungheria e la Polonia, alla quale la Commissione ha lanciato anche un ultimatum: se Varsavia non accetterà di conformarsi alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue), la Commissione chiederà di imporre delle sanzioni. Riguardo all’Ungheria il rapporto si sofferma non soltanto sulla situazione dei media ma anche sulla rete clientelare e di corruzione che il premier Viktor Orbán ha costruito. Questo sistema desta molte preoccupazioni nella Commissione che teme che anche i soldi del Recovery possano essere usati per sistemare amici e parenti del premier e per rafforzare suoi poteri. In questi anni, nonostante la retorica populista, Orbán ha dimostrato che il popolo c’entrava poco con le sue battaglie e mentre gli ospedali e le scuole rimanevano senza attrezzature, era in grado di garantire appalti a persone vicine al suo partito per la costruzione di stadi. E’ la logica del populismo, che anche il partito PiS, che governa in Polonia, seppur con meno clamore, ha seguito. Jaroslaw Kaczynski non è carismatico quanto Orbán – anzi, non lo è affatto – ma ha idee molto simili, anche per quanto riguarda la gestione dello stato. Sul sistema clientelare polacco costruito dal PiS si è sempre indagato meno per due motivi principali. Il primo è da cercare nel carattere di Kaczynski: sottotono, riservato, meno appariscente nelle sparate anti europee. Il secondo invece sta nel fatto che il PiS gode della buona gestione dello stato fatta da chi l’ha preceduto: il Po, il partito di Donald Tusk. La Polonia è un motore ben oliato e di questo il PiS ha potuto beneficiare, ma non si è astenuto dal premiare le sue simpatie.

