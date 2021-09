Chi è Olivia Ronen, l'avvocato di Salah Abdeslam

Salah Abdeslam è stato il primo a essere interrogato. Barba nera, mascherina dello stesso colore, capelli lunghi fino alle spalle pettinati indietro, siede tra gli imputati ed è l’unico sopravvissuto del commando che il 13 novembre del 2015 ha ucciso 130 persone negli attentati del Bataclan, dello Stade de France e nei locali del decimo e dell’undicesimo arrondissement di Parigi. Le morti e l’orrore hanno traumatizzato il paese e l’Europa e ieri si è aperto il processo nella capitale francese che andrà avanti per nove mesi. La prima frase pronunciata da Abdeslam quando gli è stato chiesto di presentare la propria identità: “Innanzitutto vorrei testimoniare che non c’è altro dio se non Allah e che Maometto è suo servitore e il suo messaggero”. Professione: “Ho rinunciato a qualsiasi professione per diventare un combattente dello Stato islamico”. E’ il processo del secolo installato in un’aula creata apposta in una parte della sala dei passi perduti nel palazzo di Giustizia.

