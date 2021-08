Nazionalismo vaccinale a chi

Per mesi, durante la crisi peggiore della pandemia in occidente, Taiwan era vista come una piccola isola di straordinaria capacità di gestione della crisi: pochissimi contagiati, un sistema efficiente di controllo e tracciamento, coordinazione e comunicazione istituzionale. Poi è arrivata la variante Delta: i contagi sono aumentati fino al picco dell’inizio di giugno, per poi calare di nuovo attraverso le misure cautelative classiche: chiusure e isolamento. Il problema è che le autorità taiwanesi hanno atteso troppo nel pianificare la vaccinazione di massa, e a oggi solo il 5 per cento della popolazione di 23,5 milioni di persone è completamente vaccinata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE