Taiwan senza vaccini trova un alleato di ferro: il Giappone

Qualunque cosa succeda a Taiwan è una questione politica, e non solo domestica. Ma con la prima vera crisi di contagi da Covid sin dall’inizio della pandemia l’isola di Formosa è sempre più il simbolo di una guerra d’informazione, di rapporti di forza, di alleanze e rivalità. Taiwan, che aveva gestito meglio di qualunque altro paese l’epidemia di coronavirus, a metà maggio ha iniziato a vedere i contagi salire esponenzialmente. Come è avvenuto anche in altre aree asiatiche, l’ottimismo e quella sensazione di aver “sconfitto” il virus non è stata sufficiente a fermare la cosiddetta variante Delta – quella scoperta per la prima volta in India. Quando è arrivata a Taiwan, il governo di Taipei non aveva ancora in mano un programma di vaccinazioni di massa efficace, anzi, non aveva nemmeno le dosi, perché la politica locale, nel frattempo, stava dando molto risalto a due vaccini sviluppati domesticamente dalla United Biomedical Inc. e dalla Medigen Vaccine Biologics Corp., attualmente ancora in fase di sperimentazione. Per ora ci sono stati solo 22 morti (su una popolazione di 23 milioni) ma la messa in sicurezza è ancora lontana. Un mese fa il governo di Tsai Ing-wen ha iniziato a muoversi per accaparrarsi delle dosi di vaccini prodotti da Pfizer, Moderna, Astrazeneca, con i maggiori paesi produttori ancora in blocco delle esportazioni e una lunga fila di altri paesi in attesa di ulteriori dosi, Taiwan si è ritrovata a dover chiedere aiuto.

