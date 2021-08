L'Europa fa i conti (difficili) con Lukashenka, il dittatore sulla sua porta

In Bielorussia la carica più alta è quella del presidente che, secondo la Costituzione, dovrebbe essere eletto ogni cinque anni. Sulla carta, adottata nel 1994, c’è scritto che sono i cittadini a decidere a chi affidare la gestione dello stato. Quella Costituzione, che i bielorussi fecero di tutto per adattare a quelle dei paesi europei, però è stata modificata già due volte e per due volte consecutive il presidente che governa la nazione da ventisette anni ha fatto in modo che il potere nelle sue mani diventasse sempre di più. Che si concentrasse a tal punto da iniziare a vedere la carica di presidente della Bielorussia come una questione personale, al massimo dinastica, da trasmettere da Aljaksandr Lukashenka ai suoi figli. Di lasciare il suo potere, o almeno una parte, il dittatore di Minsk non ha mai avuto intenzione, né di lasciarlo ai suoi eredi, né tantomeno, come indica la Costituzione, di lasciarlo al legittimo vincitore delle elezioni presidenziali. Le ultime si sono tenute il 9 agosto dello scorso anno e, prima ancora che i risultati venissero comunicati, Lukashenka si proclamò vincitore con l’80 per cento dei voti e ordinò la distruzione delle schede elettorali. Da alcuni seggi che avevano già iniziato a eseguire lo spoglio, uscivano voci contrarie: era in vantaggio la sua sfidante Svjatlana Tikhanovskaya.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE