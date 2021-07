Quanti danni fa all'Europa il dittatore di Minsk

Un anno fa di questi tempi il simbolo dell’opposizione al regime in Bielorussia era la pantofola. Centinaia di persone scendevano in piazza sventolando pantofole per protestare contro Aljaksandr Lukashenka, la sua dittatura, i suoi inviti a combattere il Covid bevendo vodka e facendo la sauna, contro il negazionismo che è la cifra di questo signore di quasi settant’anni che a un certo punto della sua carriera da autocrate s’è cambiato anche la data di nascita – si fa chiamare “l’uomo del popolo”, reprime il suo popolo da decenni, ora è soltanto più sfacciato, forse perché impunito. La protesta delle pantofole era stata organizzata da Syarhey Tikhanovski, un blogger che teneva conto delle nefandezze del regime e che diceva: con le nostre pantofole possiamo schiacciarlo, questo potere meschino e menzognero. Fu arrestato a tre mesi dalle elezioni, in quella che sarebbe poi diventata la prima retata del regime ai danni dell’opposizione e del popolo bielorusso: Svjatlana Tikhanovskaya ha preso il posto del marito in prigione come leader della resistenza, è dovuta scappare da Minsk, la repressione continua ancora oggi. Come spesso ci capita, noi europei accogliemmo le ciabatte e le retate con sospiri di indignazione e una sostanziale indifferenza: le proteste nel nostro est sono sempre problematiche, ci costringono a guardare in faccia la Russia e i suoi progetti anti europei e ancor più a dover fare i conti con una dittatura sulla porta di casa. Tendiamo a voltarci altrove, e ancor più lo abbiamo fatto nel 2020, in mezzo alla pandemia, con quella rassegnazione che fa infuriare i popoli che insorgono, che si ribellano, che protestano pacifici pure quando vengono arrestati, picchiati, stuprati, torturati, lasciati morire, e che vorrebbero da noi soltanto una solidarietà fattiva e costante. E’ passato quasi un anno dalle elezioni rubate da Lukashenka, siamo andate a studiare il costo umano e politico di una dittatura sull’entrata a est dell’Ue: abbiamo una pantofola in mano, se serve.

