In dieci giorni abbiamo imparato molte cose sulle operazioni di hacker e servizi segreti russi, cinesi e israeliani

La mappa degli attacchi informatici sponsorizzati in segreto dai governi e compiuti da quel settore anonimo in bilico fra i servizi di intelligence e i gruppi privati che aggrediscono per denaro non era mai stata così chiara come negli ultimi dieci giorni, grazie a informazioni uscite tra il 9 e il 19 luglio. Ieri l’Amministrazione Biden ha accusato per la prima volta la Cina di pagare organizzazioni criminali per compiere attacchi contro aziende e istituzioni nei paesi occidentali. Il governo cinese è accusato in particolare di essere responsabile della violazione del sistema di posta elettronica di Microsoft, usato da molte delle aziende più importanti del mondo, da governi e da forze armate. Secondo il dipartimento di Giustizia americano, il governo cinese si serve di un’azienda fittizia, la Hainan Xiandun Technology Development, come paravento per arruolare e creare squadre di hacker e di traduttori che da almeno dieci anni in collaborazione con i servizi segreti attaccano bersagli in occidente. Lo scopo è duplice: i servizi rubano informazioni in campi strategici – come segreti industriali e progetti ancora in fase di studio – e per il resto lasciano che gli hacker si arricchiscano con i ricatti contro le aziende colpite (ransomware: se non paghi non rientri in possesso della memoria dei tuoi computer) e anche questo fa parte delle intimidazioni e delle operazioni di disturbo contro l’occidente.

