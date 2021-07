Il trattato franco-italiano è più vicino con Draghi e Mattarella

La recente visita di Sergio Mattarella a Parigi è stato un successo indiscusso per il presidente della Repubblica italiana. Il discorso che il presidente italiano ha pronunciato nell’aula magna della Sorbona rappresenta un punto alto del suo mandato per la politica estera, con delle prese di posizioni nettissime sull’opportunità e la necessità di una maggiore integrazione europea e sul contributo che porterà un trattato bilaterale fra Italia e Francia, anche opponendosi a nazionalismi storicamente datati. Facendo eco al discorso pronunciato da Emmanuel Macron nello stesso luogo nel 2017, Sergio Mattarella propone una visione ampia e concreta delle dinamiche italiane ed europee, imprescinidibili. Dopo anni difficili il rapporto fra Roma e Parigi nell’ultimo anno si è ristabilito e la nomina di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio ha ulteriormente migliorato le relazioni che oggi sembrano eccellenti, un momento che ricorda per certi versi l’arrivo al potere di François Mitterand nel 1981 e il sodalizio con il governo Spadolini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni