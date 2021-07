La Corte spagnola dà ragione a Vox sul lockdown incostituzionale

Il Tribunale costituzionale spagnolo ha deliberato a stretta maggioranza (sei favorevoli e cinque contrari) l’incostituzionalità di alcuni articoli del decreto che ordinava il “confinamiento”. La Corte non contesta il fatto che la misura fosse appropriata, ma sostiene che per adottarla il governo avrebbe dovuto proclamare lo stato di emergenza, che deve essere approvato in Parlamento, mentre la dichiarazione di stato di allarme non è stata giudicata sufficiente a giustificare interventi di limitazione generale della libertà di movimento. Era stato il partito di destra post franchista Vox a interpellare il Tribunale costituzionale, anche se in seguito almeno una volta aveva votato a favore della proroga del decreto. La destra, che esulta per la sentenza, sulla pandemia ha assunto posizioni demagogiche pericolose per la salute pubblica: Vox negava praticamente l’esistenza del virus, ha invitato la popolazione a “scendere nelle strade” e durante il confinamiento, il lockdown, ha convocato manifestazioni e organizzato “caceroladas”, cortei in cui si batteva sulle pentole. Il Partido popular, invece, sosteneva che era possibile limitare diritti fondamentali con leggi ordinarie, il che contraddice radicalmente la sentenza costituzionale.

