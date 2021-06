La sfiducia per Sputnik V è diventata un allarme in Russia

Ieri la Russia ha registrato 13.721 nuovi casi di coronavirus, 6.590 soltanto a Mosca, e 371 morti. I numeri hanno spinto il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, ad annunciare una “settimana non lavorativa”, che è l’espressione che il governo russo ha usato durante la pandemia per dire “lockdown”, senza dirlo. Per far passare l’idea che Mosca non era come il resto del mondo: il resto del mondo si chiudeva in casa, Mosca faceva vacanza. Questa volta non si tratterà di una vera chiusura, ma più di un coprifuoco per bar e ristoranti, ma per la Russia si tratta di un nuovo inizio con il coronavirus. E questa volta potrebbe essere ancora più faticoso, soprattutto perché è inevitabilmente costretta a guardare gli altri paesi che si organizzano per la ripartenza e abbandonano le restrizioni. Le autorità della capitale hanno anche annunciato che potrebbe essere necessario riaprire gli ospedali da campo, e anche far tornare tutte le misure che ormai la città aveva lasciato da tempo, prima degli altri. Il numero di casi, nel 2021, non era mai stato tanto alto e Sergei Sobyanin si è ritrovato in una situazione molto simile a quella dello scorso anno: far capire al Cremlino che è urgente prendere delle misure, anche se impopolari. Vladimir Putin continua a rimandare l’urgenza, a sminuire, è in campagna elettorale, ma anche lo scorso anno ha lasciato alle autorità locali il dovere di gestire l’emergenza. Ora è ancora meno incline ad ascoltare Sobyanin, dice che la Russia sta andando bene, che i posti letto in terapia intensiva sono sufficienti nel caso di una nuova ondata, e che il panico è da evitare. Il presidente russo sembra non ricordare gli errori commessi nei mesi scorsi, ma Mosca non è l’unica ad aver reagito al numero dei contagi in aumento, anche San Pietroburgo, la città che ospiterà alcune partite degli Europei, ha comunicato che nelle zone in cui si disputa il campionato non sarà venduto cibo ai tifosi.

