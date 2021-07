Il pass vaccinale ora è un'arma contro Pechino

Con più di quarantamila nuovi casi di Covid per due giorni di seguito, l’Indonesia ha superato l’India ed è diventata il nuovo epicentro della pandemia in Asia. Solo che l’Indonesia è un quinto dell’India in termini di popolazione, e infatti il tasso di positività è altissimo: il 30 per cento rispetto al 2 per cento indiano. Il governo di Giacarta si trova in un momento di crisi inedito, che mette in pericolo il ritorno alla normalità asiatica. Ma questo è soprattutto il segnale che le precauzioni adottate dall’Europa nei confronti dei vaccini cinesi è comprensibile. L’Indonesia è stato uno dei primi paesi al mondo ad aver acquistato milioni di dosi dall’azienda cinese Sinovac dal gennaio del 2021.

