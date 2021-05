Ecco perché c'è una nuova ondata di contagi in Asia

A far paura in Asia non è soltanto la variante B. 1.617.2 del Sars-Cov-2, quella che si trasmette più velocemente e che è stata scoperta per la prima volta in India. Sono anche e soprattutto i contagi del secondo paese più popoloso al mondo, che sembrano inarrestabili, che hanno valicato i confini, in un’area di mondo che vive di migrazioni e spostamenti. Dopo mesi di ritorno alla normalità, a Singapore, la città stato che per diverso tempo era stata indicata come uno dei modelli di contenimento del virus, sono tornate le rigide regole di distanziamento sociale. Non ci si vede nei ristoranti al chiuso, non si può essere in più di due quando ci si incontra, vietate le attività con assembramenti. Poco meno di cento contagi locali, quindi non d’importazione, sono sufficienti per rimettere tutti in allarme. I nuovi focolai sarebbero nati nelle zone dormitorio dei lavoratori stranieri, che vengono soprattutto dalla Cina, dall’India e dal Bangladesh. Il paese che si affaccia sul golfo del Bengala e condivide il suo confine occidentale con l’India, uno dei più poveri dell’area, è diventato un altro epicentro di Covid in Asia: ieri sono stati registrati 1.272 nuovi casi, un record. I morti sono quasi diecimila. L’altro paese dell’area, il Nepal, è pure in emergenza: il tasso di positività è salito al 45 per cento, rispetto al mese scorso ci sono il 3 mila per cento di casi in più, secondo il gruppo di ricerca Our World in Data. Tantissimi sono i nepalesi e bangladeshi che lavorano in India, e che sono tornati a casa per scappare dai contagi. Ma così facendo hanno portato nelle loro case il virus.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni