Non importiamo la cancel culture

Un mese fa, intervistata da bloomberg.tv, Élisabeth Moreno, ministra francese delle Pari opportunità e della Diversità, disse che “la cultura woke è molto pericolosa” e che non bisogna “importarla in Francia”. Martedì, in una chiacchierata con il Foglio sui suoi dossier e progetti di legge in materia di égalité, la Moreno ha ribadito con toni altrettanto decisi la sua ostilità alla nuova ideologia made in Usa, alla cancel culture che una certa sinistra francese cerca di importare anche a Parigi. “La mia posizione è molto chiara: osservare il passato con lo sguardo del 2021 non è il modo migliore per trattare i problemi di oggi. Nessuno di noi può tornare indietro, la storia non può essere cambiata, ma possiamo trarre lezioni da ciò che è accaduto di negativo, imparare dal passato, per far sì che non vengano riprodotti gli stessi errori”, dice la Moreno, sottolineando l’importanza del “dovere di memoria”. “E’ in questo senso che il presidente della Repubblica ha chiesto allo storico Benjamin Stora di realizzare un lavoro memoriale sulle relazioni tra Francia e Algeria e ha portato avanti un’operazione di riconoscimento delle responsabilità della Francia nel genocidio ruandese”.

