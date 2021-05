Moreno e la parità

“La cultura woke è molto pericolosa e non dovremmo importarla in Francia”, ha detto martedì a Bloomberg Elisabeth Moreno, la ministra francese delle Pari opportunità e della Diversità. La lotta contro ogni discriminazione e i determinismi sociali è una priorità del presidente Macron fin dall’inizio del mandato, l’essenza della sua promessa di emancipazione degli individui, ma ciò non significa che gli eccessi dell’ideologia antirazzista e del politicamente corretto provenienti da oltreoceano debbano essere accolti e assorbiti dalla società francese: la Francia ha una storia diversa rispetto agli Stati Uniti e ha nell’universalismo la sua bussola indispensabile. “L’universalismo francese è una filosofia che riconosce le persone per come sono, e non perché sono donne, Lgbt+ o di una diversa etnia”, ha spiegato la Moreno alla testata americana.

