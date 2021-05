Basta con la guerra dei complottismi sul virus nato in un laboratorio cinese

Biden vuole un'indagine accurata dell'intelligence sul coronavirus perché spera di placare gli scontri continui sulla questione. Ci sono due estremismi contrapposti (e il solito caos al New York Times)

Due settimane fa, Avril Haines, capo dell’intelligence americana, ha consegnato al presidente Joe Biden un rapporto sulle informazioni a ora conosciute sull’origine del coronavirus in Cina. Questo documento è il frutto del lavoro di molte agenzie ma non giunge a una conclusione precisa: il coronavirus potrebbe avere un’origine naturale (il passaggio da un animale all’uomo) o un’origine incidentale, cioè è fuoriuscito per errore da un laboratorio scientifico nell’area di Wuhan. Parte del Congresso chiede che questo documento venga declassificato, Biden invece ha deciso che questo resoconto è insufficiente e ha chiesto di raccogliere altra intelligence e di presentare i risultati tra novanta giorni.