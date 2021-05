La teoria del caos è fallita. Cummings accusa Johnson (e se stesso)

Cummings ha raccontato di aver detto a Johnson nel luglio scorso che si sarebbe dimesso a dicembre perché “tutto questo sistema è un caos” e lui non era messo nelle condizioni di gestirlo, quel caos. “Sei molto più spaventato dal fatto che io abbia il potere di fermare il caos che dal caos stesso”, disse Cummings. E Johnson gli rispose ridendo: “Sì, ho più paura del fatto che tu possa fermare il caos che dal caos stesso, il caos non è poi così una brutta cosa, il caos significa che tutti devono guardare verso di me per capire chi ha il comando”

Brutale come solo lo svelamento delle dinamiche del potere può essere, ieri Dominic Cummings ha parlato per molte ore ai Comuni inglesi della gestione fallimentare e “senza scuse” della pandemia da parte del governo di Boris Johnson. Fino al 13 novembre dello scorso anno, Cummings faceva parte di quel governo, anzi ne era l’architetto, il guru, il consigliere capo, il regista, ed è per questo che ha aperto la sua testimonianza assumendosi le sue responsabilità, chiedendo scusa degli errori fatti che si sono tradotti in un numero di vittime del Covid che si poteva, se solo si fosse stata la volontà politica, tenere più basso. Ma la volontà non c’era: è questa l’accusa che Cummings rivolge al suo ex capo e adepto e amico Johnson, che è un’accusa ben più grave dell’impreparazione o dell’improvvisazione o persino della leggerezza. Potevi scegliere di salvare più vite e non lo hai fatto, questo dice Cummings al premier, che non è il solo responsabile (“ho chiesto quindici o venti volte di licenziare Matt Hancock”, ministro della Salute) ma che è ovviamente l’unico ad avere il potere per far andare le cose in un’altra direzione. I ricaschi di questa testimonianza in camicia bianca si sentiranno a lungo.