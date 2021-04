Dalla Superlega a Cummings. L'esercizio del potere di Boris Johnson

Con la rivolta dei tifosi è scattato "l'istinto populista" del premier inglese. Ma si è messa in moto anche la sua diplomazia sportiva, e la "bomba legislativa" era molto strutturata. Poi è tornato il suo ex consigliere "Don" che gli dà lezioni di populismo e integrità

E’ stata una settimana molto interessante per capire la leadership di Boris Johnson, le sue priorità, il suo sistema di potere. Si dice che il premier conservatore inglese sia tra i più sottovalutati tra i leader mondiali, uno che si presenta male, scompigliato e spesso confuso, ma in realtà con le idee molto chiare. Buona parte della sua rivalutazione è stata determinata dalla campagna di vaccinazione e dalla gestione della “road map to freedom”, il programma ben congegnato delle riaperture.