Le 48 ore del blitz contro la Superlega

E’ durato quarantotto ore suppergiù il blitz dei leader europei – l’Europa delle nazioni, compresa la fuggitiva Gran Bretagna – contro la Superlega del calcio, quarantotto ore in cui ci siamo dimenticati dei vaccini, delle mascherine, dei russi appollaiati sull’Ucraina, dell’estate, dei pass verdi; quarantotto ore in cui abbiamo recuperato un grande classico della narrazione europea e occidentale: il popolo contro le élite. Per questo persino noi che, scusateci, non conosciamo e non comprendiamo il romanticismo del tifo e del tifoso, ci siamo appassionate a queste quarantotto ore di tempesta. Forse perché il tifo o il calcio sono soltanto una parte della storia. In “Condition of England”, lo scrittore Lincoln Allison scriveva (era il 1981): “Il calcio è importante. E’ parte del tessuto della vita inglese in molti modi diversi. Ha un impatto sulle speranze, sui sogni e sul senso dell’identità personale dei milioni di persone che lo seguono, che ci scommettono sopra, e delle centinaia di migliaia di persone che lo giocano o lo guardano dal vivo”. Alexander Stubb, ex primo ministro liberale finlandese, ha commentato l’annuncio della Superlega così: “Penso che la discussione sarà molto colorita. Ha tutti gli ingredienti chiave: l’identità, lo sport, i soldi, la storia, la tradizione, la dimensione, il potere, la disruption, l’ego, la politica. Sarà una discussione burrascosa”. Così è stato: un dibattito breve come un blitz, sconvolgente come le tempeste forti. Quindici squadre tra le più grandi del mondo (nel calcio il confine europeo è quello mondiale: si chiama eccellenza) hanno cercato di rivoluzionare – o riformare o uccidere: dipende molto dal tifo, il termine che vi risulta più appropriato – il sistema calcistico europeo e sono state respinte in due giorni soltanto. S’è sciolta l’alleanza dei quindici, di fatto. Per le pressioni dei tifosi e dei politici che hanno intercettato, forse perché molto sensibili al tema, la rabbia dei tifosi. E anche perché l’alleanza dei quindici non era solida: non era stata costruita bene, è stata comunicata ancora peggio, e gli interessi in gioco erano diversi. Così ha vinto il popolo ma con l’appoggio dell’élite, quella esistente e non quella che ha tentato la disruption. Ha vinto lo status quo, come si dice, che in questo caso porta il nome di un’istituzione, la Uefa, che in realtà non piace né al popolo né alla nuova élite. Questa forse è la più grande delle ipocrisie di questa storia di guerre e rivolte, in quarantotto ore.

