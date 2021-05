Così la questione palestinese s'è saldata con Black Lives Matter

Ieri è iniziata la visita del segretario di stato americano, Antony Blinken, in medio oriente: Gerusalemme, Ramallah, il Cairo e Amman sono le tappe del viaggio. L’obiettivo è: rafforzare la tregua raggiunta tra Israele e Hamas il 21 maggio e far sì che il tempo della tregua sia utilizzato per ricostruire la fiducia tra le parti. Benjamin Netanyahu, premier di Israele (i negoziati per il prossimo governo sono ancora in corso), ha detto che se Hamas romperà la tregua la reazione di Israele sarà “potente” e ha chiesto all’America di non riaprire il dialogo con l’Iran, ancor più ora che la Repubblica islamica ha appena festeggiato “la vittoria” di Hamas contro lo stato ebraico. Blinken ha confermato anche che i finanziamenti americani per la difesa di Israele, in particolare per Iron Dome, continueranno ed è questa garanzia che sta facendo discutere enormemente l’America e in particolare il Partito democratico. Queste controversie non sono nuove: il sostegno di Israele dentro ai democratici è storicamente forte pur se in continua diminuzione e i conflitti armati acutizzano le differenze, ma in questa occasione, in questa guerra, c’è stata un’ulteriore trasformazione del dibattito eterno che accompagna la questione israelo-palestinese. Sono tre gli elementi che indicano questo cambiamento: i discorsi al Congresso di alcuni esponenti del Partito democratico contro l’Amministrazione “che prende le parti dell’occupazione”; la battaglia di questi stessi esponenti per ridurre o addirittura sospendere gli aiuti a Israele; l’hashtag popolare “Palestinian Lives Matter”.

