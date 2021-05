Contro "The Narrative"

Bari Weiss, scrittrice americana che rientra nella categoria dei “controversi” (lasciò il New York Times l’estate scorsa dicendo che il quotidiano è ormai diretto dagli umori di Twitter) ha spiegato questo meccanismo di sovrapposizione ed esclusione in un articolo molto personale e per questo molto sofferto che racconta quanto ne esce male, nella narrazione prevalente, chi combatte per la propria sopravvivenza

Questa volta è diverso; è sempre la stessa storia. Le analisi e i commenti dello scontro in corso tra Israele e Hamas (e il suo allargamento) si muovono su questi due filoni, che a volte si sovrappongono e a volte si escludono, e questo è il motivo per cui il conflitto israelo-palestinese non si risolve e la proposta che viene offerta – due popoli, due stati – è una fotografia in bianco e nero di una stagione politica che risale all’inizio degli anni Novanta. Bari Weiss, scrittrice americana che rientra nella categoria dei “controversi” (lasciò il New York Times l’estate scorsa dicendo che il quotidiano è ormai diretto dagli umori di Twitter) ha spiegato questo meccanismo di sovrapposizione ed esclusione in un articolo molto personale e per questo molto sofferto che racconta quanto ne esce male, nella narrazione prevalente, chi combatte per la propria sopravvivenza.